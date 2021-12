Covid, De Luca: “Dati decessi da non banalizzare, i no-vax vadano al diavolo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo in Italia oltre 15mila positivi al giorno, registriamo un tasso di mortalità che varia dagli 80 ai 100 decessi al giorno, un dato grave. In occasione del crollo del ponte di Genova ci sono stati 43 deceduti, provate a immaginare il crollo del Ponte di Genova due volte in un giorno“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Per il tasso di mortalità che registriamo oggi vi faccio questo confronto per dire che i decessi sono un dato pesante da non banalizzare“, aggiunge. “Vi chiederei di non seguire più le trasmissioni tv, la quantità di bestialità che si dicono e delle cose campate in aria e non verificate è sconvolgente. Hanno interesse a gonfiare il problema per aumentare gli ascolti, punto e basta, non alla trasparenza dell’informazione. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo in Italia oltre 15mila positivi al giorno, registriamo un tasso di mortalità che varia dagli 80 ai 100al giorno, un dato grave. In occasione del crollo del ponte di Genova ci sono stati 43 deceduti, provate a immaginare il crollo del Ponte di Genova due volte in un giorno“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Per il tasso di mortalità che registriamo oggi vi faccio questo confronto per dire che isono un dato pesante da non“, aggiunge. “Vi chiederei di non seguire più le trasmissioni tv, la quantità di bestialità che si dicono e delle cose campate in aria e non verificate è sconvolgente. Hanno interesse a gonfiare il problema per aumentare gli ascolti, punto e basta, non alla trasparenza dell’informazione. ...

