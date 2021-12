“Cosa comporta nascere con un doppio distretto renale?” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Buonasera dottoressa, mia figlia è nata con doppio distretto renale. L’esito dell’ecografia è questo: reni di regolare morfologia, in sede il sinistro, lievemente ptosico il destro, prevalenza volumetrica del sinistro rispetto al contro laterale (diam.long 55 mm a destra e 73mm a sinistra). Presenza di doppio distretto caliciale a destra. Nei limiti della norma il rapporto cortico midollare con ecostruttura parenchimale conservato. Non segni di stasi urinaria, vescica con pareti di regolare spessore. Senza alterazioni endovolumetrali. La mia domanda è: Cosa comporterà tutto questo? Ogni quanto dovrò fare una visita alla mia piccola di appena 7 mesi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Buonasera dottoressa, mia figlia è nata con. L’esito dell’ecografia è questo: reni di regolare morfologia, in sede il sinistro, lievemente ptosico il destro, prevalenza volumetrica del sinistro rispetto al contro laterale (diam.long 55 mm a destra e 73mm a sinistra). Presenza dicaliciale a destra. Nei limiti della norma il rapporto cortico midollare con ecostruttura parenchimale conservato. Non segni di stasi urinaria, vescica con pareti di regolare spessore. Senza alterazioni endovolumetrali. La mia domanda è:comporterà tutto questo? Ogni quanto dovrò fare una visita alla mia piccola di appena 7 mesi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

