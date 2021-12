Con Raul Cremona la festa di Sant' Ambrogio è un' esplosione di magia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2021 si chiuderà per la città di Milano all'insegna della. Dal 4 all'8 dicembre , al teatro Manzoni , va infatti in scena ' Ladi'Ambroeus '. Un galà dellapresentato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Raul

Immagina dei giovani maghi e degli affermati illusionisti presentati daCremona insieme a ... Julian de Rosa , dall'Argentina, fondesapienza ed esperienza l'arte circense alla magia e alla ...Il terzo appuntamento'Zelig' ha regalato molte risate e buon umore grazie alla affiatata coppia formata da Claudio ... Sul palco si sono alternati tra gli altri Teresa Mannino,Cremona, Dario ...Il 2021 si chiuderà per la città di Milano all'insegna della magia. Dal 4 all'8 dicembre, al teatro Manzoni, va infatti in scena "La magia di Sant'Ambroeus". Un galà della magia presentato dal comico ...Tra i momenti più divertenti della serata quello che ha visto protagonista il Milanese Imbruttito. Salito per la prima volta sul palco di Zelig, l'attore ha coinvolto il pubblico milanese in sala con ...