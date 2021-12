Cipro | la polizia arresta un uomo armato di coltello all’ingresso della messa di Papa Francesco

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladihato unche stava tentando di entrare con unin tasca allo stadio Gsp di Nicosia doveha celebrato ladi fronte a migliaia di persone. Lo riferiscono fontistessaal sito cipriota Reporter. L’, secondo il media, è uno straniero di 43 anni. Non è chiaro quali fossero le sue intenzioni. La sala stampaSanta Sede ha fatto sapere che alladelc’erano 10 mila persone. La Chiesa porterà in Italia a sue spese 50 rifugiati da. Il primo gruppo di 12-15 persone dovrebbe partire prima di Natale, gli altri seguiranno tra gennaio e febbraio ...

