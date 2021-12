Atac | le lettere degli autisti No vax e senza Green pass che chiedono i danni all’azienda

(Di venerdì 3 dicembre 2021) «Non ho il». È la frase contenuta in poco più di un centinaio di comunicazioni diNo vax dell’– la società del trasporto pubblico di Roma – che nell’ultimo periodo stanno chiedendo idopo che questa li ha sospesi dal servizio (e dalla paga) perché sprovvisti della certificazione verde contro il Coronavirus. Sono 160 i reclami arrivati finora nel quartier generale di via Prenestina. Il faldone ha iniziato ad arricchirsi di nuovedal 15 ottobre scorso, quando è scattato l’obbligo del certificato sul posto di lavoro. Intanto l’azienda ha optato per il pugno di ferro: come riporta Il Messaggero in un mese e mezzo sono stati realizzati oltre 55mila controlli, il 90% sul personale di guida e sugli operai delle officine. Nel ...

Il Messaggero

Lettere simili, quasi ciclostilate ... iniziando il turno senza essere né vaccinati né tamponati. Atac li ha rintracciati comunque, con un controllo a posteriori. E li ha denunciati alla Prefettura.