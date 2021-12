Alex Belli sempre più choc: “Amo veramente Soleil e per lei sarei disposto ad andarmene” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alex Belli è davvero innamorato di Soleil Sorge? A rispondere alla domanda è lo stesso attore che, in un confessionale trasmesso nel daytime del 2 dicembre del Grande Fratello Vip 2021, si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione nei confronti dell’influencer con cui trascorre la maggior parte del tempo sin dal primo giorno di convivenza nella casa più spiata d’Italia. “Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”, sono state le parole di Alex che, alla Sorge, ha confessato di essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)è davvero innamorato diSorge? A rispondere alla domanda è lo stesso attore che, in un confessionale trasmesso nel daytime del 2 dicembre del Grande Fratello Vip 2021, si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione nei confronti dell’influencer con cui trascorre la maggior parte del tempo sin dal primo giorno di convivenza nella casa più spiata d’Italia. “Iola amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Ioadvia per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”, sono state le parole diche, alla Sorge, ha confessato di essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello il ...

Advertising

Gif_di_Tina : #Pomeriggio5 Un matrimonio finto come lui e lei. Questo Alex Belli è quanto di più orrido possa esistere al mondo.… - lak3_of_fire : ma Alex Belli non si vergogna neanche un po’? i mean- - librafly1 : RT @BluStanza: Alex belli dice che gianmaria è incoerente ,e già fa ridere cosi... #gfvip - ohsoslytherin_ : io piena come un raviolo ripieno di alex belli che dice di uscire dalla casa il 13 quando in realtà ce lo ritrovere… - opiniostacinica : Alex belli che parala si attualità/scienza è una violenza contro le mie orecchie. Anche ma non solo per questo #fuorialexbelli #GFVIP -