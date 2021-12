Alec Baldwin | la prima intervista dopo l’incidente sul set di “Rust”

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ha parlato per lavoltaavvenuto durante le riprese del film. Lo scorso 21 ottobre l’attore americano stava maneggiando un’arma di scena, quando un proiettile vero ha colpito e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Durante l’con George Stephanopoulos di ABC, Georgeha sostenuto di non L'articolo

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Rust-Alec Baldwin: 'Non punterei mai un'arma contro qualcuno' #baldwin @gconvertini97 - romi_andrio : RT @tvsvizzera: A oltre un mese dalla tragedia sul set cinematografico del film #Rust dove #AlecBaldwin ha ucciso con un colpo di pistola l… - tvsvizzera : A oltre un mese dalla tragedia sul set cinematografico del film #Rust dove #AlecBaldwin ha ucciso con un colpo di p… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'attore chiarisce il suo ruolo e si difende dalle accuse di negligenza. - wireditalia : L'attore chiarisce il suo ruolo e si difende dalle accuse di negligenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

passato quasi un mese e mezzo dal tragico incidente che ha sconvolto il set del film western Rust : lo scorso 21 ottobre, infatti, l attorestava impugnando una pistola di scena quando è partito un colpo che ha colpito e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza . Le indagini sono ...'Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica '., in una lunga intervista rilasciata la scorsa notte negli Stati Uniti sulla Abc, torna a parlare del drammatico incidente sul set di 'Rust' . L'attore Hollywoodiano aveva in mano la ...Alec Baldwin ha parlato per la prima volta dopo l’incidente avvenuto durante le riprese del film Rust. Lo scorso 21 ottobre l’attore americano stava maneggiando un’arma di scena, quando un proiettile ...«Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica».