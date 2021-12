Vela&Psiche, l’iniziativa domani ad Ancona: ecco il programma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valorizzare l’unicità delle persone che hanno ‘diverse abilità’, da sviluppare attraverso attività sportive come la vela che possono migliorare le proprie life skills. È l’obiettivo di Vela&Psiche: l’amore per lo sport e il benessere per la mente, iniziativa di sensibilizzazione organizzata da Anpis Marche, in collaborazione con Four Sailing ASD, Ancona Yacht Club, il giornale online Non Solo Nautica e Asur Marche Area Vasta 2, che si svolgerà domani, venerdì 3 dicembre 2021, al Porto Turistico Marina Dorica, nell’ambito della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale delle Marche e dal Comune di Ancona, che intende perseguire quello che è l’Obiettivo 3 (Salute e Benessere) prefissato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero “garantire una vita sana e ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valorizzare l’unicità delle persone che hanno ‘diverse abilità’, da sviluppare attraverso attività sportive come la vela che possono migliorare le proprie life skills. È l’obiettivo di Vela&Psiche: l’amore per lo sport e il benessere per la mente, iniziativa di sensibilizzazione organizzata da Anpis Marche, in collaborazione con Four Sailing ASD,Yacht Club, il giornale online Non Solo Nautica e Asur Marche Area Vasta 2, che si svolgerà, venerdì 3 dicembre 2021, al Porto Turistico Marina Dorica, nell’ambito della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale delle Marche e dal Comune di, che intende perseguire quello che è l’Obiettivo 3 (Salute e Benessere) prefissato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero “garantire una vita sana e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vela&Psiche l’iniziativa ARC 2021: il diario di JK Sail (7)? non tutte le traversate vengono bene La vela non adatta alle andature atlantiche ha ceduto sotto la forza di vento e mare. È necessario creare nuovi stimoli nuove prospettive per spostare l'attenzione dal risultato sportivo ad altro. Ma ...

Il 2022 delle 52 Super Series, torna Scarlino ... che sottolinea: 'La Baiona 52 SUPER SERIES Sailing Week permetterà anche di destagionalizzare il turismo, di dare una spinta all'economia, e di accogliere appassionati del mondo della vela. È un ...

Regata di Natale per modelli a vela radiocomandati Dragon Force 65 | www.pressmare.it/ pressmare.it Pescara, prosegue la contestazione dei tifosi: spunta una vela pubblicitaria Dura contestazione da parte dei tifosi del Pescara, prossimo avversario della Pistoiese domenica all’Adriatico La vittoria esterna del Pescara a Grosseto, non ha placato le contestazioni del tifo orga ...

Il Club Nautico Marina di Carrara programma il nuovo anno Un nuovo corso insieme ai grandi campioni di vela e per i soci una serie di iniziative: il Club Nautico come luogo ideale in cui spendere il tempo libero all’insegna dello sport.

