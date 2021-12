Traffico Roma del 02-12-2021 ore 17:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 firenze-Roma per incidente code tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano-soratte verso Firenze è difficile la situazione del Traffico anche sulle strade della capitale il maltempo poi sta ulteriormente creando disagi alla circolazione ma vediamo la situazione nel dettaglio partiamo dal raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana è più avanti tra Prenestina e svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata interna tra Bufalotta e Tuscolana a tratti code sulla percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare quindi in uscita dalla città fine sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria alle anche sulla Flaminia da Corso di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 firenze-per incidente code tra la diramazionenord e Ponzanono-soratte verso Firenze è difficile la situazione delanche sulle strade della capitale il maltempo poi sta ulteriormente creando disagi alla circolazione ma vediamo la situazione nel dettaglio partiamo dal raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana è più avanti tra Prenestina e svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata interna tra Bufalotta e Tuscolana a tratti code sulla percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare quindi in uscita dalla città fine sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria alle anche sulla Flaminia da Corso di ...

