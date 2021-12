Traffico Roma del 02-12-2021 ore 08:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per un incidente da poco risolto con lei sul viadotto Giubileo del 2000 da Labaro al Raccordo Anulare proseguendo sulla Flaminia altri code fino a via Dei ponti lunghe code sulla Salaria da Castel Giubileo alla tangenziale est incolonnamenti sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla Salaria verso lo stadio e dalla 24 a viale Castrense in direzione di San Giovanni Traffico congestionato sull intero tratto Urbano della A24 in direzione del centro lunghe code sull’Aurelia dal raccordo al largo Tommaso perassi a Roma Sud per un incidente si rallenta sulla Tuscolana all’altezza di via Valerio Publicola sul raccordo anulare con in carreggiata esterna dalla Prenestina la Tiburtina e dalla Flaminia la Cassia in carreggiata interna si sta in coda a tratti dalla Casilina all’appia in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente da poco risolto con lei sul viadotto Giubileo del 2000 da Labaro al Raccordo Anulare proseguendo sulla Flaminia altri code fino a via Dei ponti lunghe code sulla Salaria da Castel Giubileo alla tangenziale est incolonnamenti sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla Salaria verso lo stadio e dalla 24 a viale Castrense in direzione di San Giovannicongestionato sull intero tratto Urbano della A24 in direzione del centro lunghe code sull’Aurelia dal raccordo al largo Tommaso perassi aSud per un incidente si rallenta sulla Tuscolana all’altezza di via Valerio Publicola sul raccordo anulare con in carreggiata esterna dalla Prenestina la Tiburtina e dalla Flaminia la Cassia in carreggiata interna si sta in coda a tratti dalla Casilina all’appia in ...

