Torino-Empoli 2-2 | Juric | “Partita cambiata per un nostro errore | le cose non girano bene”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “La squadra ha fatto una prima mezzora spettacolare, l’non è mai stato così in difficoltà. C’era assoluto dominio, purtroppo abbiamo commesso quell’e la. Però complimenti ai ragazzi. E’ un momento che lenon, meritavamo di più, ma continuiamo così e pensiamo alla prossima”. Lo ha detto l’allenatore del, Ivan, al termine del pareggio casalingo contro l’: “Pensando alla prima mezzora c’è rammarico perché la squadra si stava esprimendo su valori molto alti. Ora pensiamo alla prossima, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per giocarla al meglio. Ogni gara è storia a sé”. E su Pjaca, autore di un bel gol ma sostituito subito dopo l’espulsione di ...

TorinoFC_1906 : 115 ???????? ???? ???????????? ?? ???????????????? ?? ???????????? ?????? ??Empoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoEmpoli #SFT

Il tabellino di Torino-Empoli, i dati statistici della partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022- Pareggio per 2 - 2 tra Torino ed Empoli nel primo dei due posticipi ...Lo ha detto l'allenatore del Torino, Ivan Juric, al termine del pareggio casalingo contro l'Empoli: "Pensando alla prima mezzora c'è rammarico perché la squadra si stava esprimendo su valori molto ...Andrea La Mantia ha parlato nel post-partita di Torino-Empoli 2-2, posticipo del turno infrasettimanale della Serie A 2021/2022. L'attaccante ex Lecce è stato tra i protagonisti della rimonta toscana ...