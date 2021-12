Striscia la notizia, le velite Giulia e Talisa sparite da 20 giorni: il motivo della loro assenza è molto serio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che fine hanno fatto le veline di Striscia la notizia Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani? L’8 novembre scorso il programma di Canale 5 aveva annunciato ufficialmente la loro assenza a causa della quarantena fiduciaria dopo aver avuto un contatto con una persona che successivamente era risultata positiva al Coronavirus. Al loro posto erano state chiamate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che avevano fatto parte del cast del tg satirico di Antonio Ricci dal 2017 al giugno 2021.Striscia la notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva da stasera le veline più longeve Sono trascorsi oltre 20 giorni e Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani non hanno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che fine hanno fatto le veline dilaPelagatti eJade Ravagnani? L’8 novembre scorso il programma di Canale 5 aveva annunciato ufficialmente laa causaquarantena fiduciaria dopo aver avuto un contatto con una persona che successivamente era risultata positiva al Coronavirus. Alposto erano state chiamate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che avevano fatto parte del cast del tg satirico di Antonio Ricci dal 2017 al giugno 2021.la, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva da stasera le veline più longeve Sono trascorsi oltre 20Pelagatti eJade Ravagnani non hanno ...

