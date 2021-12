Sci di fondo, Coppa del Mondo Lillehammer 2021. Torna la sprint, vinta nel 2018 da Federico Pellegrino (Di giovedì 2 dicembre 2021) La seconda tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà nel weekend a Lillehammer, località entrata nell’immaginario collettivo per essere stata teatro della mitica edizione dei Giochi olimpici invernali 1994, da molti considerata la più bella di sempre. L’ex capoluogo dell’ormai soppressa contea dell’Oppland ha fatto il proprio ingresso nel calendario del massimo circuito nel marzo del 1993, ma dopo aver ospitato i XVII Giochi olimpici invernali, è stata di fatto esclusa dal palcoscenico della Coppa del Mondo per quasi vent’anni. Infatti tra il 1995 e il 2012 ha ospitato solamente una gara di primo livello. Il singolare “esilio” è terminato nel 2013, da quando invece la località della neo-istituita contea dell’Innlandet si è tramutata in appuntamento fisso di inizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) La seconda tappa delladeldi sci disi disputerà nel weekend a, località entrata nell’immaginario collettivo per essere stata teatro della mitica edizione dei Giochi olimpici invernali 1994, da molti considerata la più bella di sempre. L’ex capoluogo dell’ormai soppressa contea dell’Oppland ha fatto il proprio ingresso nel calendario del massimo circuito nel marzo del 1993, ma dopo aver ospitato i XVII Giochi olimpici invernali, è stata di fatto esclusa dal palcoscenico delladelper quasi vent’anni. Infatti tra il 1995 e il 2012 ha ospitato solamente una gara di primo livello. Il singolare “esilio” è terminato nel 2013, da quando invece la località della neo-istituita contea dell’Innlandet si è tramutata in appuntamento fisso di inizio ...

