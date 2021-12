Russia-Germania in tv: programma, orari, canale e diretta streaming semifinale Coppa Davis 2021 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la programmazione tv di Russia-Germania, incontro valevole per le semifinali della Coppa Davis 2021. Medvedev e compagni hanno superato la Svezia e ora sfideranno i teutonici, orfani di Zverev. Nonostante i favori del pronostico, i russi non possono permettersi di sottovalutare gli avversari, che possono vantare un ottimo doppio. Chi si qualificherà per l’atto conclusivo? L’evento andrà in scena sabato 4 dicembre, con partenza non prima delle ore 16.00; diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming fruibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il, glie lazione tv di, incontro valevole per le semifinali della. Medvedev e compagni hanno superato la Svezia e ora sfideranno i teutonici, orfani di Zverev. Nonostante i favori del pronostico, i russi non possono permettersi di sottovalutare gli avversari, che possono vantare un ottimo doppio. Chi si qualificherà per l’atto conclusivo? L’evento andrà in scena sabato 4 dicembre, con partenza non prima delle ore 16.00;televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livefruibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

Advertising

henryejune : RT @lorenzofares: Le semifinali di #CoppaDavis hanno un forte valore simbolico RUSSIA ???? vs GERMANIA ???? SERBIA ???? vs CROAZIA ???? Da domani… - socorros_ad : @fdragoni E la Germania voleva invadere la Russia. Tutto molto simile ad oggi. Non finì bene né per la Germania né per noi. - lorenzofares : Le semifinali di #CoppaDavis hanno un forte valore simbolico RUSSIA ???? vs GERMANIA ???? SERBIA ???? vs CROAZIA ???? Da… - GuidovicAnton : @_angelobognanni Hai letto le carte del Tribunale? Eri al processo? Ci sono state tv e report francesi tedeschi e… - Gazzetta_it : Coppa Davis, la Russia di Medvedev in semifinale #tennis -