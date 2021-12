Napoli, brutte notizie per Koulibaly e Fabian Ruiz: i tempi di recupero (Di giovedì 2 dicembre 2021) brutte notizie in casa Napoli dopo gli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. L’infermeria è piena, emergenza totale per Spalletti. brutte notizie per il difensore senegalese (via Getty Images)La partita contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli, che ha sciupato un doppio vantaggio riuscendo ad uscire dal Mapei Stadium con solo un punto. La serata però è stata rovinata completamente dagli infortuni. Infatti nella trasferta emiliana, la formazione partenopea è arrivata già senza Zambo Anguissa e Victor Osimhen. In seguito alla partita l’infermeria del Napoli si è riempita a causa degli infortuni di Kalidou Koulibaly, Fabiàn Ruiz e Lorenzo Insigne. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021)in casadopo gli infortuni die Insigne. L’infermeria è piena, emergenza totale per Spalletti.per il difensore senegalese (via Getty Images)La partita contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca al, che ha sciupato un doppio vantaggio riuscendo ad uscire dal Mapei Stadium con solo un punto. La serata però è stata rovinata completamente dagli infortuni. Infatti nella trasferta emiliana, la formazione partenopea è arrivata già senza Zambo Anguissa e Victor Osimhen. In seguito alla partita l’infermeria delsi è riempita a causa degli infortuni di Kalidou, Fabiàne Lorenzo Insigne. ...

