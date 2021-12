Mondiali del Qatar, gli organizzatori dettano le linee guida per gli omosessuali (Di giovedì 2 dicembre 2021) A dirlo Nasser Al-Khater, presidente del comitato organizzatore L’Italia è alla ricerca del pass per i Mondiali del Qatar del prossimo anno. Intanto, nelle ultime ore, in un’intervista alla CNN ha parlato Nasser Al-Khater, presidente del comitato organizzatore. I Mondiali del Qatar avranno infatti delle linee guida ben preciso per le comunità omosessuali che sono ben accette in un paese definito «tollerante, accogliente e ospitale». Eppure poi è arrivata una precisazione: «Le manifestazioni pubbliche di affetto tra gay sono disapprovate e questo vale per tutti. Il Qatar e i Paesi limitrofi sono molto conservatori e chiediamo ai tifosi rispetto. Siamo sicuri che lo faranno, così come noi rispettiamo le diverse culture, speriamo che lo sia anche per la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) A dirlo Nasser Al-Khater, presidente del comitato organizzatore L’Italia è alla ricerca del pass per ideldel prossimo anno. Intanto, nelle ultime ore, in un’intervista alla CNN ha parlato Nasser Al-Khater, presidente del comitato organizzatore. Idelavranno infatti delleben preciso per le comunitàche sono ben accette in un paese definito «tollerante, accogliente e ospitale». Eppure poi è arrivata una precisazione: «Le manifestazioni pubbliche di affetto tra gay sono disapprovate e questo vale per tutti. Ile i Paesi limitrofi sono molto conservatori e chiediamo ai tifosi rispetto. Siamo sicuri che lo faranno, così come noi rispettiamo le diverse culture, speriamo che lo sia anche per la ...

