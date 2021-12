Meteo Roma del 02-12-2021 ore 06:10 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli molto nuvolosi su Triveneto e neve sulle Alpi Orientali degli 800-1000 metri variabilità asciutta altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge tra Veneto Friuli e il locale aperture tra Liguria e Piemonte in serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni piogge sui medesimi settori Quota neve in calo al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi piaciuto lungo l’Adriatico Al pomeriggio c’è di molto nuvolosi con piogge acquazzoni sparsi piaciuto sulle coste dell’Abruzzo in serata insistono le precipitazioni su tutte le regioni neve in Appennino oltre 1400 1500 m alta al mattino tempo instabile su Campania nord della Calabria Sardegna sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli molto nuvolosi su Triveneto e neve sulle Alpi Orientali degli 800-1000 metri variabilità asciutta altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge tra Veneto Friuli e il locale aperture tra Liguria e Piemonte in serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni piogge sui medesimi settori Quota neve in calo al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi piaciuto lungo l’Adriatico Al pomeriggio c’è di molto nuvolosi con piogge acquazzoni sparsi piaciuto sulle coste dell’Abruzzo in serata insistono le precipitazioni su tutte le regioni neve in Appennino oltre 1400 1500 m alta al mattino tempo instabile su Campania nord della Calabria Sardegna sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ...

