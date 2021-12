Inter, infortunio De Vrij: la decisione di Inzaghi in vista della Roma (Di giovedì 2 dicembre 2021) In vista di Roma-Inter, Inzaghi avrebbe già preso una decisione in merito all’utilizzo o meno di De Vrij A meno di clamorosi sviluppi, l’Inter sabato sera all’Olimpico contro la Roma non potrà contare su Stefan De Vrij. Il difensore olandese il 13 novembre in nazionale si era procurato un risentimento muscolare alla coscia destra. L’obiettivo, scrive Tuttosport, è sempre stato quello di provare a recuperarlo proprio con la trasferta contro i giallorossi, ma le sensazioni filtrate nelle ultime ore non lasciano molte speranze. Ieri ha svolto una seduta di allenamento ma nessuno vuole rischiare una ricaduta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Indiavrebbe già preso unain merito all’utilizzo o meno di DeA meno di clamorosi sviluppi, l’sabato sera all’Olimpico contro lanon potrà contare su Stefan De. Il difensore olandese il 13 novembre in nazionale si era procurato un risentimento muscolare alla coscia destra. L’obiettivo, scrive Tuttosport, è sempre stato quello di provare a recuperarlo proprio con la trasferta contro i giallorossi, ma le sensazioni filtrate nelle ultime ore non lasciano molte speranze. Ieri ha svolto una seduta di allenamento ma nessuno vuole rischiare una ricaduta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’@Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Pie… - Inter : ?? | REPORT Esami clinici e strumentali per @DarmianOfficial e @23_Frog questa mattina all'Istituto Humanitas di R… - miish787 : RT @MentalitNeroaz1: Per la sfida contro l'inter la Roma dovrà rinunciare a Abraham (squalifica), Karsdorp (squalifica) e El Shaarawy (poss… - news24_inter : Le ultime su #DeVrij ?? - Antinovax : Genoa-Milan 0-3: Messias super doppietta e grande Ibra, ma preoccupa l’infortunio di Kjaer -