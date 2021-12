Incidente in prima serata, la Rai costretta alle scuse: “Comportamento vergognoso” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grave imbarazzo per l’emittente Rai dopo l’increscioso episodio di ieri sera: Stefano Coletta chiede perdono a tutti i telespettatori. Stefano Coletta durante la conferenza stampa (fonte twitter)A nulla son valse le pubbliche scuse di Stefano Coletta durante la conferenza stampa Rai circa l’increscioso Incidente di ieri sera, martedì 30 novembre. Il web ormai si è scatenato, mettendo alla gogna i vertici Rai per l’accaduto. La trasmissione del film TV “La stagione della caccia“, tratto da un romanzo di Camilleri, è stata infatti troncata di netto a 15 minuti dal finale per lasciare spazio al programma “Porta a porta“. Le proteste del pubblico sono state immediate, in virtù anche del canone che Rai impone a ogni cittadino. Stefano Coletta si è mostrato mortificato per l’accaduto, e si è profuso in scuse con i telespettatori, imputando ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grave imbarazzo per l’emittente Rai dopo l’increscioso episodio di ieri sera: Stefano Coletta chiede perdono a tutti i telespettatori. Stefano Coletta durante la conferenza stampa (fonte twitter)A nulla son valse le pubblichedi Stefano Coletta durante la conferenza stampa Rai circa l’incresciosodi ieri sera, martedì 30 novembre. Il web ormai si è scatenato, mettendo alla gogna i vertici Rai per l’accaduto. La trasmissione del film TV “La stagione della caccia“, tratto da un romanzo di Camilleri, è stata infatti troncata di netto a 15 minuti dal finale per lasciare spazio al programma “Porta a porta“. Le proteste del pubblico sono state immediate, in virtù anche del canone che Rai impone a ogni cittadino. Stefano Coletta si è mostrato mortificato per l’accaduto, e si è profuso incon i telespettatori, imputando ...

