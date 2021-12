F1, Lewis Hamilton: “Dicono che bariamo? Non è vero! Rischio di incidente? Sono vigile e voglio vincere in modo pulito” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lewis Hamilton è decisamente carico e concentrato in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sull’inedito e nuovo di zecca circuito cittadino di Jeddah, andrà in scena il nuovo avvincente capitolo della saga tra il sette volte campione del mondo e Max Verstappen. Il “Re Nero” dopo la importante doppietta tra Interlagos e Losail, si è portato a sole 8 lunghezze di distacco dal rivale olandese e ora vuole dare la “zampata” definitiva, per tornare in vetta alla classifica generale. Per farlo, com’è ben noto, avrà nuovamente in dotazione il motore che nel Gran Premio di San Paolo aveva fatto il vuoto. Potenza massima, ma durata limitata. L’inglese ad ogni modo, inizia la sua conferenza stampa del giovedì di Jeddah con un messaggio ben preciso: ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)è decisamente carico e concentrato in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sull’inedito e nuovo di zecca circuito cittadino di Jeddah, andrà in scena il nuovo avvincente capitolo della saga tra il sette volte campione del mondo e Max Verstappen. Il “Re Nero” dopo la importante doppietta tra Interlagos e Losail, si è portato a sole 8 lunghezze di distacco dal rivale olandese e ora vuole dare la “zampata” definitiva, per tornare in vetta alla classifica generale. Per farlo, com’è ben noto, avrà nuovamente in dotazione il motore che nel Gran Premio di San Paolo aveva fatto il vuoto. Potenza massima, ma durata limitata. L’inglese ad ogni, inizia la sua conferenza stampa del giovedì di Jeddah con un messaggio ben preciso: ...

