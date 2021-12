Dl fisco | il governo pone la fiducia in Senato In serata la votazione

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Illa questione dinell’aula delsul decreto legge fiscale, blindando il provvedimento. Lo ha comunicato all’Assemblea di palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, annunciando che l’Esecutivo presenta un maxiemendamento che recepisce l’intero provvedimento. Il vicepresidente del, Roberto Calderoli, ha quindi sospeso temporaneamente la seduta. Il decreto contiene molte delle misure fiscali che accompagnano la legge di bilancio. Tra queste la revisione di alcune regole su l’Imu prima casa e di scadenze di versamento con l’ipotesi di proroga. I partiti praticamente all’unisono spingono per soluzioni più elastiche a favore di famiglie e imprese del termine fissato nel dlal 14 dicembre per la rottamazione-ter e ...

EnricoLetta : Bene la riapertura del #dialogosociale con l’annuncio dell’incontro domani tra #governo e #sindacati sul fisco. Noi… - fattoquotidiano : Landini critico col governo dopo l’incontro con Draghi: “Insoddisfatti, sul fisco non abbiamo avuto le risposte che… - CarloCalenda : L'accordo sul fisco va nella direzione sbagliata. Il taglio andava concentrato sui giovani e sulla riduzione del co… - AntonioCuozzo : RT @CislNazionale: ?? Guarda l’intervista rilasciata da #LuigiSbarra alla fine dell’incontro di oggi, #2dicembre, con il premier #Draghi su… - fai_cisl : RT @CislNazionale: ?? Guarda l’intervista rilasciata da #LuigiSbarra alla fine dell’incontro di oggi, #2dicembre, con il premier #Draghi su… -

Da verificare i dettagli che saranno formalizzati con un emendamento delalla manovra che l'... Per Landini "sulnon siamo soddisfatti: non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo ed ...'Il nostro giudizio è di insoddisfazione perché sulnon abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo. Servono profondi cambiamenti. Gli otto ... al termine dell'incontro tra sindacati ea ...ROMA. – Un miliardo e mezzo per la decontribuzione per i redditi al di sotto dei 47mila euro e cinquecento milioni in più contro il caro bollette. Mario Draghi comunica ai sind ...L’idea è quella di discuterne in manovra partendo dalle due ipotesi sul tavolo: diluizione dei pagamenti e rottamazione quater ...