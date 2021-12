Covid oggi Lazio, 1.810 contagi e 4 morti: a Roma 926 casi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.810 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 926. oggi nel Lazio “su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926”, sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.810 i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 4. I nuovicittà sono 926.nel“su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovipositivi (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. Icittà sono a quota 926”, sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il ...

