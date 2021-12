Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 2 dicembre

Leggi su formatonews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 1 e RAI 1 HD: Raiplay.itUn professore Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere, su Rai 1 e Rai 1 HD, la serie tv “Un professore” con A.Gassman. La serie narra le vicende di Dante, un professore di filosofia che tra intrecci amorosi e problematiche adolescenziali, si trova a dover ricostruire il rapporto con il proprio figlio. Nella puntata di oggi dal titolo “Michel Foucault”, Simone il figlio di Dante, dopo aver rivelato alla sua ex ragazza, la propria omosessualità verso il suo compagno di classe… RAI 3 e RAI 3 HD Tonya per gli appassionati del genere film sportivi biografici da non ...