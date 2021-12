Anticipazioni Uomini e Donne | Maria stavolta è furiosa | presa in giro tutta la produzione

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ledirivelano che è scoppiata una ‘bomba’ che ha spiazzato tutti all’interno del programma.è rimasta senza parole. Cosa è successo?De Filippi,-AltranotiziaDe Filippi non è riuscita a trattenere la sua rabbia e la sua delusione in merito all’episodio avvenuto e come del resto anche tutti gli altri presenti in studio. Qualcosa di grosso ha smosso gli opinionisti che si sono scagliati contro i diretti interessati ma di chi si tratta? Ecco cosa hanno rivelato ledi, l’epilogo ...