“Accelera con Amazon” | in un anno formazione per 11mila imprese

MILANO – Nel 2021 gli acquisti on line valgono 39,4 miliardi, un valore in crescita del 21% rispetto al 2020. Tuttavia, il livello di digitalizzazione delle nostre piccole e medie imprese è ancora al di sotto della media europea secondo il DESI, l'indice creato dalla Commissione Europea per misurare e monitorare i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell'economia e della società. E' in questo contesto che un anno fa è stato lanciato il progetto "Accelera con Amazon" il programma di formazione gratuito nato con l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione di oltre 10.000 startup e PMI italiane. Come ha spiegato Ilaria Zanelotti, Director of Marketplace di Amazon: "Siamo soddisfatti di questo primo anno di Accelera con ...

