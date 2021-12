Variante Omicron, scatta l’allarme in Sardegna. Le prime analisi su un positivo: «Non è il ceppo originario» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo il caso della Campania, l’allarme Variante Omicron scatta anche in Sardegna. Sul volo Roma-Alghero, atterrato domenica notte, un passeggero di rientro dall’Africa, con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, è risultato positivo al tampone rinofaringeo. Il timore è che si possa trattare della nuova Variante di Covid-19 ma saranno le analisi di laboratorio a raccontare di più sulla natura del genoma. Tutte le 130 persone presenti sul velivolo sono state messe in quarantena e domattina verranno eseguiti i tamponi molecolari per stabilire se siano stati contagiati dal Coronavirus. Se fra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascuno contagiato. Nel frattempo nel laboratorio di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo il caso della Campania,anche in. Sul volo Roma-Alghero, atterrato domenica notte, un passeggero di rientro dall’Africa, con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, è risultatoal tampone rinofaringeo. Il timore è che si possa trattare della nuovadi Covid-19 ma saranno ledi laboratorio a raccontare di più sulla natura del genoma. Tutte le 130 persone presenti sul velivolo sono state messe in quarantena e domattina verranno eseguiti i tamponi molecolari per stabilire se siano stati contagiati dal Coronavirus. Se fra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascuno contagiato. Nel frattempo nel laboratorio di ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - NicolaPorro : ??Ma quindi stiamo per morire tutti o siamo i migliori del mondo? Il nostro @DelpapaMax mette a nudo le contraddizio… - PuniFra : RT @Stella_Ssj: La Von der Leyen è ambasciatrice ufficiale dell'Agenda Davos. Il WEF ha già previsto 5 possibili scenari conseguenti alla v… - Chini_Francesco : RT @ChanceGardiner: Associated Press: Gli Stati Uniti identificano il primo caso di variante Omicron in California. La persona era completa… -