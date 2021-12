Tutta colpa di Freud: la serie tv con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi al via stasera su Canale 5 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Da stasera su Canale 5 alle 21:45 arriva anche in chiaro Tutta colpa di Freud, la serie tv creata da Paolo Genovese, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Prende il via stasera su Canale 5, intorno alle 21:45, Tutta colpa di Freud, la serie tv creata da Paolo Genovese (ispirata al suo film omonimo del 2014) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Co-prodotta da RTI e Lotus Production e diretta da Rolando Ravello, la serie farà compagnia al pubblico Mediaset per quattro prime serate, dal 1° al 22 dicembre. Lo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dasu5 alle 21:45 arriva anche in chiarodi, latv creata da Paolo Genovese, cone Max Tortora. Prende il viasu5, intorno alle 21:45,di, latv creata da Paolo Genovese (ispirata al suo film omonimo del 2014) cone Max Tortora. Co-prodotta da RTI e Lotus Production e diretta da Rolando Ravello, lafarà compagnia al pubblico Mediaset per quattro prime serate, dal 1° al 22 dicembre. Lo ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #TuttaColpaDiFreud La serie, con #ClaudioBisio, #ClaudiaPandolfi e #MaxTortora… - Giorgiolaporta : Sono mesi che raccontano a reti unificate che la colpa dei nuovi picchi è tutta dei portuali di Trieste, di #Puzzer… - almighteI : la cosa tragica è che il mio brano più ascoltato del 2021 è stato malibu… tutta colpa delle mie amiche che me la fa… - panorama_it : Su Canale 5 al via la serie con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi diretta da Paolo Genovese. Il protagonista è uno p… - YangCri_ : “Rimpianto” è tutta colpa di “All Too Well (10 minutes version)” -