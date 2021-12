Sassuolo-Napoli 2-2: highlights, voti, pagelle e tabellino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Serie A, il turno infrasettimanale di campionato Sassuolo-Napoli: highlights, voti, pagelle e tabellino della partita di questa sera. Il goal di Fabian Ruiz (Getty Images)Questa sera al Mapei Stadium va in scena il turno infrasettimanale di Serie A con il Sassuolo di fronte al Napoli. I neroverdi hanno battuto il Milan secondo in classifica a San Siro soltanto domenica, neanche il tempo di riprendere fiato che c’è la sfida con la prima della classe. Il primo tempo è ricco di emozioni da una parte e dall’altra, ben giocato da entrambe le formazioni. Il Napoli si rende più pericoloso, ma Consigli c’è e difende bene i suoi pali. Il Sassuolo non resta a guardare e prova a sfruttare le sue occasioni: Frattesi con la punta ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Serie A, il turno infrasettimanale di campionatodella partita di questa sera. Il goal di Fabian Ruiz (Getty Images)Questa sera al Mapei Stadium va in scena il turno infrasettimanale di Serie A con ildi fronte al. I neroverdi hanno battuto il Milan secondo in classifica a San Siro soltanto domenica, neanche il tempo di riprendere fiato che c’è la sfida con la prima della classe. Il primo tempo è ricco di emozioni da una parte e dall’altra, ben giocato da entrambe le formazioni. Ilsi rende più pericoloso, ma Consigli c’è e difende bene i suoi pali. Ilnon resta a guardare e prova a sfruttare le sue occasioni: Frattesi con la punta ...

IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - cmercatoweb : ??Succede di TUTTO al Mapei: il gol incredibile del 3-2 - col #Sassuolo sotto di due - #Defrel annullato dal Var per… - RaffoSarnataro : @PalloneBucato No, è tutta colpa dell'arbitro. Ha fischiato tutto il secondo tempo contro di noi facendo rientrare… -