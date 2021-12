Qatar 2022, scoppia la polemica: ecco cosa è successo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono destinate a far polemica le parole di Nasser Al-Khater, CEO del prossimo mondiale, in programma in Qatar tra un anno. Mondiale (Getty Images)Il 21 novembre 2022 inizierà il mondiale di calcio, il primo in un periodo dell’anno diverso dall’estate. Competizione a cui l’Italia rischia di non prendere parte; i ragazzi di Mancini, per volare in Qatar, dovranno passare per gli spareggi dopo essersi suicidati nelle ultime due giornate del girone. Il sorteggio non è stato benevolo; perché se in semifinale ci sarà la Macedonia del Nord, in casa di passaggio del turno, per i campioni d’Europa, si prospetta la sfida al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio incubo che ritorna dopo quanto successo quattro anni fa quando, il playoff contro la Svezia, estromise gli azzurri da Russia 2018. Tra ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono destinate a farle parole di Nasser Al-Khater, CEO del prossimo mondiale, in programma intra un anno. Mondiale (Getty Images)Il 21 novembreinizierà il mondiale di calcio, il primo in un periodo dell’anno diverso dall’estate. Competizione a cui l’Italia rischia di non prendere parte; i ragazzi di Mancini, per volare in, dovranno passare per gli spareggi dopo essersi suicidati nelle ultime due giornate del girone. Il sorteggio non è stato benevolo; perché se in semifinale ci sarà la Macedonia del Nord, in casa di passaggio del turno, per i campioni d’Europa, si prospetta la sfida al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio incubo che ritorna dopo quantoquattro anni fa quando, il playoff contro la Svezia, estromise gli azzurri da Russia 2018. Tra ...

