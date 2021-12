“Parliamo di questo!”. UeD, spunta una lettera misteriosa: Maria De Filippi stavolta chiede spiegazioni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono da poco arrivate le ultime anticipazioni di Uomini e Donne e già fanno discutere. Si parla di Andrea Nicole, una delle troniste più amate delle ultime edizioni del dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso sta per giungere alla fine come quello dell’altra tronista Roberta Giusti. Ma questa volta c’è stato un colpo di scena. Infatti pare che Andrea Nicole questa scelta l’abbia già fatta, ma fuori dal programma e lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Stando a quanto anticipato prima dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e poi dal portale Il Vicolo delle news, la tronista avrebbe scelto Ciprian, il ragazzo che fin dai primi incontri ha conquistato il suo cuore. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della registrazione di martedì 30 novembre: “Non è avvenuta una ‘scelta normale’”, rivelano le anticipazioni. I due infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono da poco arrivate le ultime anticipazioni di Uomini e Donne e già fanno discutere. Si parla di Andrea Nicole, una delle troniste più amate delle ultime edizioni del dating show diDe. Il suo percorso sta per giungere alla fine come quello dell’altra tronista Roberta Giusti. Ma questa volta c’è stato un colpo di scena. Infatti pare che Andrea Nicole questa scelta l’abbia già fatta, ma fuori dal programma e lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Stando a quanto anticipato prima dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e poi dal portale Il Vicolo delle news, la tronista avrebbe scelto Ciprian, il ragazzo che fin dai primi incontri ha conquistato il suo cuore. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della registrazione di martedì 30 novembre: “Non è avvenuta una ‘scelta normale’”, rivelano le anticipazioni. I due infatti ...

