(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Soddisfazione dalla Conferenza Episcopale Italiana per l'abolizione delle "linee guida per la comunicazione inclusiva" sospese dall'Unione: "memoria non c'ènon c'è

Advertising

andreastoolbox : Natale, i vescovi plaudono a dietrofront della UE: 'Non c'è inclusione senza identità' - Rai News… - luciano17861654 : Europa contro ITALIA da sempre ..è vergognoso che nessun n/s parlamentare prenda una opposizione forte contro i so… - g69landi : I #Satanists con a capo la @vonderleyen vogliono cancellare anche il Natale. Il documento inclusivo ha altre castro… - NuovaScintilla : 28/11/21.All'inizio d'Avvento sono già pronti in Seminario 2 tradizionali presepi,con relativi 2 alberi di Natale,a… - News24Italy : #“Il Natale dei piccoli” a Villa dei Vescovi: spettacoli, attività e visite speciali -

Ultime Notizie dalla rete : Natale vescovi

"Come l'anno scorso, anon saranno possibili messe pubbliche di mezzanotte", per cui ichiedono alle parrocchie di "sfruttare appieno le opportunità per celebrare ildurante la ......ha spinto il Parlamento ad estendere il lockdown a dieci giorni sperando così di contenere il contagio in vista del. Un servizio insuperabile e sempre disinteressato Il presidente dei, ...Soddisfazione dalla Conferenza Episcopale Italiana per l'abolizione delle "linee guida per la comunicazione inclusiva" sospese dall'Unione: "Senza memoria non c'è identità e senza identità non c'è inc ...Un viaggio tra riflessioni personali ed fotografie del presente; una lunga ricerca del "combinato disposto” tra un moderno menestrello ed raffinata persona dai modi gentili. C’è questo (e tanto altro) ...