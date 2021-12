Mourinho: “Contro l’Inter dovrò inventarmi la formazione. Per fortuna ho tolto Mancini” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José Mourinho, tecnico della Roma, analizza la sconfitta dei suoi Contro il Bologna e si proietta verso la gara Contro l’Inter di sabato. Queste le sue parole: “Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto Contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perchè dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José, tecnico della Roma, analizza la sconfitta dei suoiil Bologna e si proietta verso la garadi sabato. Queste le sue parole: “Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male chel’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tuttotutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perchè dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

