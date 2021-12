Milan | i convocati di Pioli per il Genoa | torna Tomori | out Bennacer

Advertising

ACMilanInside_ : ?? I CONVOCATI ?? Siete pronti per la sfida contro il Genoa? #genoamilan #serieA #dazn #milan @acmilan #SempreMilan - calciomercatoit : #GenoaMilan, fuori #Bennacer ma #Pioli recupera #Tomori: i convocati rossoneri - MilanWorldForum : I convocati per Genoa Milan Le news ???? - cmdotcom : Convocati #Milan: rientra #Tomori, out# Romagnoli. Anche #Bennacer salta il Genoa - PianetaMilan : #GenoaMilan, i convocati: rientra #Tomori. Fuori #Bennacer -

Ultime Notizie dalla rete : Milan convocati

Genoa -, Bennacer out per labirintite ma c'è TomoriContro il Genoa, almeno, tornerà Tomori: l'inglese è neidi Pioli a differenza dello squalificato Romagnoli e appunto di Rebic e ...Commenta per primo A poche ore dalla sfida contro il Genoa, il tecnico del, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei. Torna a disposizione Tomori, mentre oltre allo squalificato Romagnoli sarà assente anche Bennacer a causa della labirintite. Questo l'elenco ...I 22 convocati di Stefano Pioli per il match Genoa-Milan al Ferraris: out Bennacer per labirintite, altra assenza per i rossoneri ...La lista ufficiale dei convocati del Milan, in vista della sfida serale a Marassi contro il Genoa. Non mancano le sorprese.