Inter-Spezia, Thiago Motta: “I ragazzi hanno dato tutto” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Thiago Motta nel post partita di Inter-Spezia, match della quindicesima giornata della Serie A L’allenatore dello Spezia Thiago Motta, al termine del match perso per 2 a 0 contro l’Inter, e valevole per la quindicesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa conserva di positivo di questa partita? “Contro una squadra importante come l’Inter fai fatica. Abbiamo cercato di mantenere aperta la partita, era un’impresa difficile ma non possibile. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto giocare l’Inter senza pressarli in avanti, perché poi ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021)nel post partita di, match della quindicesima giornata della Serie A L’allenatore dello, al termine del match perso per 2 a 0 contro l’, e valevole per la quindicesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa conserva di positivo di questa partita? “Contro una squadra importante come l’fai fatica. Abbiamo cercato di mantenere aperta la partita, era un’impresa difficile ma non possibile. Ie abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto giocare l’senza pressarli in avanti, perché poi ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA “Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e portare a casa 3 punti. Non dobbiamo sottovalutar… - Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: ?? Il Toro e il ringraziamento ad Antonio Conte dopo Inter-Spezia ????? - lillydessi : Inter-Spezia: le formazioni ufficiali - -