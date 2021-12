Inter-Spezia, probabile turnover per Inzaghi: tutte le scelte! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Inter è in un momento di forma strepitoso. I risultati sono incredibili e dopo aver riacciuffato il trenino per la vetta e aver preso con una giornata di anticipo la qualificazione in Champions League, è tempo di afforntare lo Spezia. Lo Spezia di un grande ex come Thiago Motta, che vorrà provare a fare lo sgarbo alla sua vecchia squadra e prendersi punti chiave per la salvezza. Inter SpeziaPotrebbero avere un turno di riposo Barella e Calhanoglu, mentre con De Vrij ancora acciaccato spazio a Bastoni centrale e Dimarco a fare da terzo Queste sono le probabili formazioni del match di questa sera: Inter (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All.: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’è in un momento di forma strepitoso. I risultati sono incredibili e dopo aver riacciuffato il trenino per la vetta e aver preso con una giornata di anticipo la qualificazione in Champions League, è tempo di afforntare lo. Lodi un grande ex come Thiago Motta, che vorrà provare a fare lo sgarbo alla sua vecchia squadra e prendersi punti chiave per la salvezza.Potrebbero avere un turno di riposo Barella e Calhanoglu, mentre con De Vrij ancora acciaccato spazio a Bastoni centrale e Dimarco a fare da terzo Queste sono le probabili formazioni del match di questa sera:(3-5-2) Laformazione: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All.: ...

