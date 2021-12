Il matematico Sebastiani | ' Se Omicron fosse contagiosa ma meno aggressiva | potrebbe essere un' ottima notizia'

Advertising

La variante Omicron si sta propagando a macchia d'olio ma potrebbe addirittura, e paradossalmente, rivelarsi positivo per noi. Perché? lo ha spiegato ilGiovanni, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M. Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Al momento i dati a disposizione sulla nuova variante sono ...Come evidenziato dalle analisi delGiovanni, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), si notano segni di trend di risalita del numero di province che vedono aumentare di ..."Se infettando un individuo determinasse una buona immunità anche contro le altre varianti, paradossalmente, la sua diffusione potrebbe rivelarsi per noi positiva" ...Con 135 casi su 100mila abitanti, Macerata occupa la diciassettesima posizione nella graduatoria delle 35 province in cui negli ultimi sette giorni l’incidenza dei positivi è aumentata di almeno il 40 ...