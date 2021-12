Green Pass Rafforzato. Confusione tra le indicazioni da seguire nei bar e ristoranti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Calma ma Confusione sulle indicazioni da seguire nei bar e caffè del Fvg che si trova da lunedì in zona gialla, dove sono in vigore le nuove norme del Super Green Pass. “Abbiamo notato tanta Confusione tra i clienti, che non sapevano che cosa dovevano esibire – dicono i dipendenti di un locale in centro a Trieste. A un gruppo di tre persone è stato chiesto di consumare fuori perché avevano solo il qrcode e non il foglio cartaceo”. In un altro locale gli avventori si sono dimostrati “in regola, hanno occupato 3 tavoli e tutti e tre erano minuti di Green Pass cartaceo: al banco non lo chiediamo perché non è ancora chiaro se è necessario o meno” Tra gli spazi aperti al pubblico che restano invece sotto l’egida del Green ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Calma masulledanei bar e caffè del Fvg che si trova da lunedì in zona gialla, dove sono in vigore le nuove norme del Super. “Abbiamo notato tantatra i clienti, che non sapevano che cosa dovevano esibire – dicono i dipendenti di un locale in centro a Trieste. A un gruppo di tre persone è stato chiesto di consumare fuori perché avevano solo il qrcode e non il foglio cartaceo”. In un altro locale gli avventori si sono dimostrati “in regola, hanno occupato 3 tavoli e tutti e tre erano minuti dicartaceo: al banco non lo chiediamo perché non è ancora chiaro se è necessario o meno” Tra gli spazi aperti al pubblico che restano invece sotto l’egida del...

Advertising

borghi_claudio : Il super green pass assegnato, come il quello per lavoro, alla prima commissione affari costituzionali senato. Eh n… - borghi_claudio : Un ragazzino costretto a vaccinarsi per non essere discriminato dagli amichetti se vanno a mangiare una pizza cede… - borghi_claudio : Dimenticate i talk show. Un po' di informazione vera. - Vince80564611 : RT @fuoridalcorotv: 'L'unica cosa che non si blocca è l'immigrazione, perché per gli immigrati non c'è bisogno del super green pass' @mari… - Serena27711917 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’errore di puntare tutto sul green pass I talebani del vaccino si incartano sulle dos… -