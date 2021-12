Green Pass obbligatorio lavoratori: come funziona, prezzi e quanto costa un tampone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo settimane di dibattiti e scontri, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che prevede l’estensione del Green Pass obbligatorio a tutti i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato; una misura che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e rimarrà valido fino al 31 dicembre. Nessuna categoria esclusa: dalla Pubblica Amministrazione fino alle colf, Passando per i tassisti, chi offre servizi a domicilio e chi fa volontariato; tutti dovranno essere muniti della certificazione verde. Ad esclusione, ovviamente, dei casi in cui il soggetto sia impossibilitato a vaccinarsi, ma in quel caso serve un’apposita certificazione medica. LE SANZIONILe pene per i trasgressori comprendono la sospensione dello stipendio dal quinto giorno di assenza, ma non il licenziamento. Nello specifico, il ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo settimane di dibattiti e scontri, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che prevede l’estensione dela tutti i, sia nel pubblico che nel privato; una misura che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e rimarrà valido fino al 31 dicembre. Nessuna categoria esclusa: dalla Pubblica Amministrazione fino alle colf,ando per i tassisti, chi offre servizi a domicilio e chi fa volontariato; tutti dovranno essere muniti della certificazione verde. Ad esclusione, ovviamente, dei casi in cui il soggetto sia impossibilitato a vaccinarsi, ma in quel caso serve un’apposita certificazione medica. LE SANZIONILe pene per i trasgressori comprendono la sospensione dello stipendio dal quinto giorno di assenza, ma non il licenziamento. Nello specifico, il ...

