Advertising

AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - Eurosport_IT : VOLA IL MILAN, RALLENTA IL NAPOLI! ???? Messias trascina il Milan contro il Genoa al debutto da titolare in campion… - MovistarFutbol : Final. Genoa 0-3 Milan Sassuolo 2-2 Napoli El Milan se queda a 1 punto del liderato del Napoli. #LaCasadelFútbol - zazoomblog : Genoa-Milan Pioli: “Ibra l’unico ad avermi scritto dopo il rinnovo. Su Kjaer…” - #Genoa-Milan #Pioli: #“Ibra #l’un… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan

Ilha battuto il3 - 0 a Marassi in un match valido per la 15/a giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri, che hanno perso Kjaer dopo pochi minuti per infortunio, i gol portano le ......30 Pordenone - Alessandria 2 - 0 20:30 Reggina - Ascoli 1 - 2 20:30 SPAL - Lecce 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:30 Bologna - Roma 1 - 0 18:30 Inter - Spezia 2 - 0 20:450 - 3 20:45 Sassuolo -...Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb:. Sugli infortuni ed il momento della squadra. “Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio e questa cosa ci penalizza. Noi abbiamo cercato di alzare ...Sui trequartisti e Messias. I trequartisti sono stati bravi a non dare punti di riferimento. Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di SKy Sport, in seguito al successo sul Genoa di Shevchenko.