Garanzini: la Juve è nella migliore delle ipotesi in fase di convalescenza, non ancora di guarigione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta la vittoria della Juventus sulla Salernitana, ieri, per 2-0. Scrive che è evidente che la squadra di allegri ha fatto fatica. “Per lo spettacolo accomodarsi al cinema, sogghignava Allegri in tempi meno avventurati: figurarsi adesso che la Juve è ai minimi storici e fa fatica con chiunque, compresa l’ultima della classe. Ma sono questi i momenti in cui mettere da parte i quarti di nobiltà e sapersela giocare da proletari”. A Salerno la Juve lo ha fatto, lasciando “la cura dell’estetica” al solo Dybala. “Pratica chiusa? Ma quando mai? Primo perché nemmeno con l’ottanta per cento di possesso palla, nella fase iniziale del match, la Juve è stata capace di chiudere la partita. Secondo, perché la fragilità apparentemente fisica ma in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su La Stampa, Gigicommenta la vittoria dellantus sulla Salernitana, ieri, per 2-0. Scrive che è evidente che la squadra di allegri ha fatto fatica. “Per lo spettacolo accomodarsi al cinema, sogghignava Allegri in tempi meno avventurati: figurarsi adesso che laè ai minimi storici e fa fatica con chiunque, compresa l’ultima della classe. Ma sono questi i momenti in cui mettere da parte i quarti di nobiltà e sapersela giocare da proletari”. A Salerno lalo ha fatto, lasciando “la cura dell’estetica” al solo Dybala. “Pratica chiusa? Ma quando mai? Primo perché nemmeno con l’ottanta per cento di possesso palla,iniziale del match, laè stata capace di chiudere la partita. Secondo, perché la fragilità apparentemente fisica ma in ...

