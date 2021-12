Etiopia | confermata la notizia delle suore arrestate

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) «Sì, è vero: seie due diaconi tigrini sono stati arrestati ad Addis Abeba, accusati di sostenere il Tdf, le Tigray Defense forces». La fonte di Panorama in Tigray, un operatore umanitario non tigrino, conferma ladiffusa ieri pomeriggio su Twitter dal giornalista Matteo Palamidesse e ripresa in serata dal sito Faro di Roma con il titolo «. Breaking News.seicattoliche ad Addis Abeba dalla polizia politica di Abiy». Laè rianche dai Giovani tigrini italiani. «Sì, l'arresto risulta anche a noi» dice a Panorama un loro rappresentante, che preferisce rimanere anonimo per motivi di sicurezza. «Cinqueappartenenti alle Figlie della Carità San Vincenzo de Paoli e una suora appartenente alla ...

Questa informazione è stata confermata anche dal ministro etiope per le comunicazioni, Houria Ali ... ha affermato che questo passo aumenterà la capacità di generazione di elettricità dell'Etiopia ... ripresa da Reuters e Voice of America e confermata sia dall'esercito che dal governo sudanese mentre i rispettivi regimi di Eritrea ed Etiopia si sono chiusi nel classico silenzio che segue i loro ... La fonte di Panorama in Tigray ribadisce: «Assieme a due diaconi, sono finite tutte in prigione». Una di loro, superiora delle Orsoline, ha più di 80 anni.