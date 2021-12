“Elisabetta I. Le donne e il potere” di David Norisco al Giuffrè di Battipaglia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Sesta e ultima monarca della dinastia Tudor, Elisabetta I d’Inghilterra è il personaggio attorno al quale l’autore David Norisco costruisce uno spettacolo forte e di grande impatto emotivo che racconta la storia della sovrana che ha dato all’Inghilterra un periodo di indiscusso splendore economico, politico e culturale. “Elisabetta I. Le donne e il potere” è il secondo appuntamento della stagione teatrale che Assoteatro confeziona per il teatro sociale “Aldo Giiffrè” di Battipaglia che andrà in scena domenica 19 dicembre alle 18.30. Lo spettacolo di David Norisco con Maddalena Rizzi per la regia di Filippo D’Alessio; le scene di Tiziano Fario e i costumi di Silvia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sesta e ultima monarca della dinastia Tudor,I d’Inghilterra è il personaggio attorno al quale l’autorecostruisce uno spettacolo forte e di grande impatto emotivo che racconta la storia della sovrana che ha dato all’Inghilterra un periodo di indiscusso splendore economico, politico e culturale. “I. Lee il” è il secondo appuntamento della stagione teatrale che Assoteatro confeziona per il teatro sociale “Aldo Giiffrè” diche andrà in scena domenica 19 dicembre alle 18.30. Lo spettacolo dicon Maddalena Rizzi per la regia di Filippo D’Alessio; le scene di Tiziano Fario e i costumi di Silvia ...

La storia di "Elisabetta I, le donne e il potere" di Monica De Santis Nuovo appuntamento al Teatro Giuffrè di Battipaglia. Domenica 5 novembre, il sipario si alzerà su Maddalena Rizzi che sarà la protagonista della commedia "Elisabetta I, le donne e il potere", per la regia di Filippo d'Alessio. Uno spettacolo dove con ironia e sagacia vede affrontare il tema del ruolo delle donne al comando e nel caso specifico quello di ...

