Chiara Biasi, mattinata in questura: ha deciso di denunciare! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chiara Biasi è intervenuta con un post, sul suo profilo Instagram, per fare chiarezza sulla vicenda una volta per tutte. L'influencer si è recata in questura Molte polemiche intorno a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Diregiovani : L' influencer in Questura a Milano per far luce sulla sua vicenda ?? #chiarabiasi #fintifollower #Denuncia - andreastoolbox : Chiara Biasi deposita esposto alla questura di Milano: Mai comprato follower falsi - DonnaGlamour : Chiara Biasi presenta un esposto alla questura: “Non ho follower fake” - lockedinajail_ : l’ultimo post di chiara biasi - luca_biasi : @Cristia05271758 @m_ccini Certo vive negli slums e ha chiara percezione della situazione ospedaliera -