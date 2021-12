Usa: droga e riciclaggio, moglie Chapo condannata a 3 anni (Di martedì 30 novembre 2021) Tre anni di prigione, meno i nove mesi già scontati: è la pena inflitta negli Usa a Emma Coronel Aispuro, la moglie del re del narcotraffico 'El Chapo', per traffico di droga e riciclaggio. Una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021) Tredi prigione, meno i nove mesi già scontati: è la pena inflitta negli Usa a Emma Coronel Aispuro, ladel re del narcotraffico 'El', per traffico di. Una ...

