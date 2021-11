Carrera Toys | corse di Natale con le Piste GO!!! Build ' N Rac e Mario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carrera Toys

QN Motori

Regali di Natale per bambini, ma non solo, a tutta birra. Le proposte di, protagonista nelle slot car e nei radiocomandi svariano dalle Piste GO!!! Build 'N Race , un binomio perfetto per chi ama le corse ma anche le costruzioni, e il nuovo Mario Pipe Kart , ...Con l'avvicinarsi del Natale , i brand del settore giocattoli vanno on air per promuovere le proprie novità e i propri prodotti di punta. Tra questi,, azienda di piste per macchinine e veicoli radiocomandati parte del gruppo Stadlbauer Marketing & Vertrieb Gmbh, che grazie ad attività di comunicazione su tv e digital, lancerà diversi ...