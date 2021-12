Canale 5 | palinsesti gennaio marzo 2022 – Fiction al venerdì | GF Vip raddoppia di giovedì | torna Lo Show dei Record

(Di martedì 30 novembre 2021) Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti di Viola come il Mare Con la prima parte di stagione arrivata ormai al termine, Mediaset ha definito iinvernali del periodo. Riflettori su5, dove si registrano diverse novità, a cominciare dalla serata, che non sarà più quella del mercoledì – nonostante gli ottimi risultati ottenuti in questi mesi – ma del, che comporta modifiche al raddoppio settimanale del Grande Fratello Vip. Ecco, salvo variazioni, cosa andrà in onda sera per sera sulla rete ammiraglia nei primi mesi del nuovo anno.: il prime time di5 DOMENICA – Dopo le festività natalizie, ...

Advertising

konstantina9211 : RT @YamanFanPageIta: VENERDI – Al posto del reality di Alfonso Signorini, la serata viene dedicata alle fiction. Nell’ordine, Più Forti del… - BadorreyMar : RT @YamanFanPageIta: VENERDI – Al posto del reality di Alfonso Signorini, la serata viene dedicata alle fiction. Nell’ordine, Più Forti del… - lesociedicanyam : RT @YamanFanPageIta: VENERDI – Al posto del reality di Alfonso Signorini, la serata viene dedicata alle fiction. Nell’ordine, Più Forti del… - EHavivy : RT @YamanFanPageIta: VENERDI – Al posto del reality di Alfonso Signorini, la serata viene dedicata alle fiction. Nell’ordine, Più Forti del… - MariLu201068 : RT @YamanFanPageIta: VENERDI – Al posto del reality di Alfonso Signorini, la serata viene dedicata alle fiction. Nell’ordine, Più Forti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale palinsesti

...'Viola come il mare' Tra quattro mesi Can Yaman sarà il protagonista della prima serata di5. A quanto pare infatti, Mediaset avrebbe deciso di cambiare ispostando le fiction dal ...L'annuncio deiMediaset hanno infatti confermato il grande ritorno della trasmissione ... Tutte le novità della prime serate di5 nel 2022 Sarà un 2022 ricco di novità quello che ...Oggi si apre il cammino in Champions League per i campioni d'Italia della Lube Civitanova. La prima sfida nel girone C li vedrà scontrarsi contro i russi del Lokomotiv Novosibirsk guidati dall'allenat ...In occasione dei 25 anni dalla prima messa in onda del programma, ritorna in tv Zelig: e lo fa in grande stile, con Vanessa Incontrada al fianco di Claudio Bisio nella conduzione del programma. Gioved ...