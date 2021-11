Bancarotta | patteggiamento a 6 mesi a Roma per Amara

(Di martedì 30 novembre 2021), 30 nov. (Adnkronos) –a 6per Pieroin un’inchiesta per: la pena, in continuazione, emessa dal gup di, si va ad aggiungere alle precedenti condanne dell’avvocato siciliano, attualmente detenuto a Terni. La vicenda riguarda il fallimento della ‘P&G Corporate Srl’ oggetto dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di. Diego Calafiore, fratello dell’avvocato Giuseppe (la cui posizione è stata stralciata), ha patteggiato una condanna a 1 anno e 4. Il giudice ha poi rinviato a giudizio l’imprenditore Fabrizio Centofanti e altre due persone: per loro il processo inizierà il 7 giugno davanti alla nona sezione collegiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta patteggiamento

Il Dubbio

Lo scorso luglio la procura di Forlì, che ipotizzava il reato di, ne aveva chiesto il ... Ildella Frani, difesa dall'avvocato Alfonso Marra del foro di Bologna, è arrivato ...Slitta di qualche settimana ilper il crac dell'A. C. Cesena concordato coi magistrati dall'ex presidente Igor ...d'uscita dal processo riguarda solo il capo d'imputazione per. ...Roma, 30 nov. Patteggiamento a 6 mesi per Piero Amara in un'inchiesta per bancarotta: la pena, in continuazione, emessa dal gup di Roma, si va ad aggiungere all ...Sul banco degli accusati stavolta sono finite le banche, alcune delle più famose al mondo: 7 istituti di credito ...