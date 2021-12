Allegri: “Se sento la mancanza di Marotta? No, le cose e le persone passano, il DNA Juve resta” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Massimiliano Allegri sente la mancanza di Giuseppe Marotta, figura di riferimento nel suo primo periodo alla Juve? Il tecnico livornese ha risposto così ai microfoni di Dazn dopo il successo dell’Arechi:“Ma no, la Juventus ha sempre il presidente come riferimento numero uno, molto presente. È arrivato Arrivabene che è molto presente, Cherubini lo conosco da trent’anni ed è una persona brava ed equilibrata. Le cose e le persone passano, il DNA resta. Poi ci sono momenti in cui non vinci, da cui devi rialzarti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Massimilianosente ladi Giuseppe, figura di riferimento nel suo primo periodo alla? Il tecnico livornese ha risposto così ai microfoni di Dazn dopo il successo dell’Arechi:“Ma no, lantus ha sempre il presidente come riferimento numero uno, molto presente. È arrivato Arrivabene che è molto presente, Cherubini lo conosco da trent’anni ed è una persona brava ed equilibrata. Lee le, il DNA. Poi ci sono momenti in cui non vinci, da cui devi rialzarti”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

portamivialou : si sentono solo le urla di allegri mi sento malissimo - max_blue : Accendo la tv, in attesa che si avvii il pc, sento :' Allegri vieta gli 1 contro 1'. Spengo la tv e guardo lo scher… - scarletblack666 : Si si mo tutti allegri ma ve state a caga sotto ve sento fino qui !!! #gfvip - Massimi15124914 : @Paolo62651159 Non posso nemmeno vedere Lippi e Allegri scritto uno vicino all'altro!!! Quando sento parlare di DNA… - soyEsauritaa : Perché mi sento che allegri ha sparato tantissime minchiate in conferenza? -