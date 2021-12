Inter, il bel gioco non sempre premia (Di venerdì 19 novembre 2021) Quando mettere sotto l’avversario senza segnare serve a poco Ogni squadra di Serie A ha un difetto, persino l’Inter di Inzaghi che in campo nelle ultime settimane ha offerto al grande pubblico un calcio molto bello a vedersi ma poco concreto. Capita infatti (e forse sta capitando troppo spesso) che al dominio territoriale e a livello di occasioni create non corrisponda quasi mai una vittoria. Detto diversamente, i nerazzurri davanti alla porta fanno cilecca, e la cosa peggiore per loro è che ci arrivano spesso e volentieri e con estrema facilità. Questa cosa è successa con il Milan, ma anche con la Lazio e persino con il Real Madrid in Champions League. I Blancos, onestamente, dopo il primo tempo disputato in quel di San Siro meritavano di essere sotto per 1 o 2 goal a 0, e invece alla fine hanno vinto all’ultimo minuto per 0 a 1! Al di là di quell’improvviso calo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 novembre 2021) Quando mettere sotto l’avversario senza segnare serve a poco Ogni squadra di Serie A ha un difetto, persino l’di Inzaghi che in campo nelle ultime settimane ha offerto al grande pubblico un calcio molto bello a vedersi ma poco concreto. Capita infatti (e forse sta capitando troppo spesso) che al dominio territoriale e a livello di occasioni create non corrisponda quasi mai una vittoria. Detto diversamente, i nerazzurri davanti alla porta fanno cilecca, e la cosa peggiore per loro è che ci arrivano spesso e volentieri e con estrema facilità. Questa cosa è successa con il Milan, ma anche con la Lazio e persino con il Real Madrid in Champions League. I Blancos, onestamente, dopo il primo tempo disputato in quel di San Siro meritavano di essere sotto per 1 o 2 goal a 0, e invece alla fine hanno vinto all’ultimo minuto per 0 a 1! Al di là di quell’improvviso calo ...

Advertising

givemelove_24 : E di mezzo c'è pure un bel Roma-Inter, partita che alla luce della classifica attuale è diventata fondamentale. Ch… - EdmondoLanz : @CucchiRiccardo Salvo rare eccezioni, Inter e Atalanta, vedo molta improvvisazione. Ed in più non abbiamo più difen… - FMCROfficial : @AnichiniValerio Hanno staccato la fibra alla sede dell'Inter perchè non pagavano le rate delle dilazioni, è un bel casino ora. - dell_inter : @reportrai3 @_A_z_o_t_h_ La bomba di Moggi: 'il calcio lo controllo ancora io, visto, nessuna querela' Avete perso… - saudinterista : @ArenaRosario @_enz29 @Inter Gran bel centravanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter bel Atalanta, De Roon: 'Sogno scudetto c'è. Contro il Napoli ' Siamo in un bel momento, se vogliamo stare nelle parti alte della classifica dobbiamo misurarci con ... Come la vittoria a San Siro contro l'Inter...". window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){...

Roma - Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Finalmente Roma - Inter è arrivata: per la prima volta José Mourinho affronterà i nerazzurri da ... Con la sua Roma non sta attraversando un bel momento e il fatto di non voler rilasciare dichiarazioni ...

Non solo bel gioco, l'Inter ora ha numeri impressionanti (anche in Europa) La Gazzetta dello Sport Siamo in unmomento, se vogliamo stare nelle parti alte della classifica dobbiamo misurarci con ... Come la vittoria a San Siro contro l'...". window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){...Finalmente Roma -è arrivata: per la prima volta José Mourinho affronterà i nerazzurri da ... Con la sua Roma non sta attraversando unmomento e il fatto di non voler rilasciare dichiarazioni ...