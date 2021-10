Trieste, l’ultimo attacco dei sindacati ai portuali del presidio: «Incoscienti dei danni procurati» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La protesta dei No Green pass del porto di Trieste si avvia verso la fine. Tutti i varchi del porto hanno ripreso a funzionare, la folla in piazza Unità d’Italia si è dispersa e le televisioni stanno cominciando ad abbandonare la città. Le ultime immagini che arrivano sono quelle di un gruppo di manifestanti che batte dei boccioni di plastica a terra scandendo uno dei tormentoni di questi giorni: «La gente come noi non molla mai». Intanto è arrivato il momento del regolamento dei conti. Cgil, Cisl e Uil hanno pubblicato un comunicato stampa in cui accusano per tutto quello che è successo il Clpt, il Coordinamento dei portuali che ha organizzato il presidio: «Ci sia consentito di riaffermare con forza, dopo quanto accaduto, i rischi che si corrono quando vengono legittimate associazioni sedicenti sindacali come Clpt, che nel giro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La protesta dei No Green pass del porto disi avvia verso la fine. Tutti i varchi del porto hanno ripreso a funzionare, la folla in piazza Unità d’Italia si è dispersa e le televisioni stanno cominciando ad abbandonare la città. Le ultime immagini che arrivano sono quelle di un gruppo di manifestanti che batte dei boccioni di plastica a terra scandendo uno dei tormentoni di questi giorni: «La gente come noi non molla mai». Intanto è arrivato il momento del regolamento dei conti. Cgil, Cisl e Uil hanno pubblicato un comunicato stampa in cui accusano per tutto quello che è successo il Clpt, il Coordinamento deiche ha organizzato il: «Ci sia consentito di riaffermare con forza, dopo quanto accaduto, i rischi che si corrono quando vengono legittimate associazioni sedicenti sindacali come Clpt, che nel giro ...

